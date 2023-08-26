Мартино сказал, сколько матчей пропустит Месси в этом году

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино подтвердил, что участие Лионеля Месси в гостевом матче МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз» находится под вопросом. Для команды это будет седьмая игра за 23 дня, и 36-летний аргентинец провёл предыдущие шесть игр без замен.

Мартино планирует, что Месси, целиком или частично, пропустит в этом году минимум три матча «цапель». Также тренер сказал, что не будет беспокоиться об ожиданиях болельщиков по поводу выхода на поле звёздного футболиста: сейчас билеты на площадках перепродаж на игру «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» стоят $400.

«Мы проведём дальнейшую оценку после вечерней тренировки 25 августа. Это неизбежно, что в какой-то момент его у нас не будет на поле. Это случится как минимум три раза в этом году, а в следующем году ещё больше. Нам придётся искать решение. Я понимаю ожидания остального мира, наблюдающего за ним, и это неоспоримо. Но я не могу действовать, основываясь на этом, потому что тогда рискую сделать что-то неправильно», — приводит ESPN слова Мартино.

Матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» может стать первым для Месси в МЛС. Игра начнётся в 2:30 мск 27 августа.

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