Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: Сердан Азмун подписал контракт с «Ромой»

Романо: Сердан Азмун подписал контракт с «Ромой»
Комментарии

28-летний нападающий леверкузенского «Байера» и сборной Ирана, ранее выступавший за «Зенит» Сердар Азмун подписал контракт с итальянской «Ромой», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в соглашение включено право выкупа игрока за € 12 млн. Сейчас он перешёл в клуб на правах аренды. Журналист также цитирует слова главного тренера римлян Жозе Моуринью: «Мы подпишем ещё одного нападающего», — приводит слова Моуринью Романо в своём «Твиттере».

Напомним, Азмун перешёл в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. Нападающий принял участие в 44 матчах за леверкузенцев, отметившись пятью голами и пятью результативными передачами. На данный момент игрок продолжает восстановление от травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

Материалы по теме
Сердар Азмун будет арендован «Ромой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android