Романо: Сердан Азмун подписал контракт с «Ромой»

28-летний нападающий леверкузенского «Байера» и сборной Ирана, ранее выступавший за «Зенит» Сердар Азмун подписал контракт с итальянской «Ромой», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в соглашение включено право выкупа игрока за € 12 млн. Сейчас он перешёл в клуб на правах аренды. Журналист также цитирует слова главного тренера римлян Жозе Моуринью: «Мы подпишем ещё одного нападающего», — приводит слова Моуринью Романо в своём «Твиттере».

Напомним, Азмун перешёл в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. Нападающий принял участие в 44 матчах за леверкузенцев, отметившись пятью голами и пятью результативными передачами. На данный момент игрок продолжает восстановление от травмы, полученной во время предсезонной подготовки.