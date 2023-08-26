Анри – о Доку: когда ты остаёшься с ним один в один, остаётся только одно – молиться

Бывший ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри поделился впечатлениями от новичка «Манчестер Сити» Жереми Доку.

«Когда ты остаёшься с ним один в один, остаётся только одно — молиться. Редко видел в своей жизни, чтобы игрок так быстро действовал на дриблинге. Это необыкновенно», — приводит слова Анри The Sun.

Доку играл за «Ренн» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В сезоне-2022/2023 бельгиец провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость 21-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

О переходе бельгийского футболиста в «Сити» было официально объявлено 24 августа.