Анри – о Доку: когда ты остаёшься с ним один в один, остаётся только одно – молиться
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Бывший ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри поделился впечатлениями от новичка «Манчестер Сити» Жереми Доку.
«Когда ты остаёшься с ним один в один, остаётся только одно — молиться. Редко видел в своей жизни, чтобы игрок так быстро действовал на дриблинге. Это необыкновенно», — приводит слова Анри The Sun.
Доку играл за «Ренн» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В сезоне-2022/2023 бельгиец провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость 21-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.
О переходе бельгийского футболиста в «Сити» было официально объявлено 24 августа.
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