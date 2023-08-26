Роналду оформил 63-й хет-трик в карьере. У Месси — 57

Вчера ночью завершился матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Фатех» и «Аль-Наср». Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Аль-Наср» разгромил «Аль-Фатех» со счётом 5:0, Криштиану Роналду оформил хет-трик, а Садио Мане отметился дублем.

Для португальского форварда этот хет-трик стал 63-м в профессиональной карьере – это больше всех среди действующих футболистов. На втором месте идёт Лионель Месси («Интер Майами») – у него 57 игр с 3 и более голами.

Роналду оформил 53 хет-трика на клубном уровне, 10 – за сборную Португалии. До тридцатилетия он забивал 3 и более гола за матч 30 раз, после – 33 раза.

Напомним, ранее Криштиану Роналду выступал за «МЮ», «Реал», «Ювентус» и «Спортинг».