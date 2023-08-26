Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу выбыл из игры до ноября

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, получивший мышечную травму, может отсутствовать до ноября, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники в клубе.
Ранее травму колена получил конкурент Шоу на позиции левого латераля Тирелл Маласиа, поэтому журналисты издания не исключили, что «красные дьяволы» могут выйти на трансферный рынок в последнюю неделю трансферного окна.
В прошлом сезоне Шоу играл за «Манчестер Юнайтед» на позиции левого и центрального защитника. За клуб из Англии футболист провёл 47 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и отдав шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего англичанина в € 42 млн.
Напомним, ранее ещё один игрок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт получил травму подколенного сухожилия, из-за которой пропустит около шести недель.
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