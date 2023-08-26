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«Кристал Пэлас» — лучшая команда АПЛ по ожидаемым пропущенным голам с прихода Ходжсона

«Кристал Пэлас» — лучшая команда АПЛ по ожидаемым пропущенным голам с прихода Ходжсона
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Лондонский «Кристал Пэлас» демонстрирует надёжную игру в обороне с момента, когда команду возглавил тренер Рой Ходжсон. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в «Твиттере».

Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас» в апреле этого года. С того момента показатель ожидаемых пропущенных мячей лондонцев составляет 0,75 в среднем за игру, не включая пенальти.

Полностью топ-5 самых непропускающих команд лиги с момента, когда Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас», выглядит следующим образом:

  1. «Кристал Пэлас» (0,75).
  2. «Манчестер Сити» (0,9).
  3. «Ньюкасл» (1,09).
  4. «Астон Вилла» (1,15).
  5. «Ливерпуль» (1,29).

В нынешнем сезоне АПЛ «Кристал Пэлас» провёл два матча, в которых одержал одну победу и потерпел одно поражение. С тремя очками команда Ходжсона занимает 12-е место в турнирной таблице.

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