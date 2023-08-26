Роналду: мы хотим конкурировать с ведущими лигами Европы и даже превзойти их

Нападающий аравийского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в матче 3-го тура местного чемпионата с «Аль-Фатехом», прокомментировал исход игры, а также прибытие новых футбольных звёзд в Про-Лигу.
«Матч с «Аль-Фатехом» был чрезвычайно важным, мы одержали первую победу в чемпионате, мы знали, что это очень важно. Очень рад, что забил, команда сыграла хорошо и забила пять голов. Но самое главное, что мы начинаем побеждать. Команда прогрессирует игра за игрой, каждый новый матч получается более качественным. Сегодня я, Мане и Гариб провели отличную игру в атаке, но вся команда сыграла очень хорошо.
Я очень рад быть здесь, в Саудовской Аравии, футбол меняется. Приходят высококлассные игроки. Как я уже говорил некоторое время назад, эта лига будет лучшей в мире. Шаг за шагом преодолевается путь. Очень рад, что меня хорошо принимают здесь, в Саудовской Аравии, на всех стадионах.
С приходом других звёзд саудовская лига будет прогрессировать гораздо быстрее. Наша общая цель неизменна: конкурировать с ведущими лигами Европы и даже превзойти их», – приводит слова Роналду Saudi Gazette.
- 26 августа 2023
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