Мамаев — о драке в сборной России на Евро-2016: обычный инцидент в мужском коллективе

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался об инциденте, произошедшем в национальной команде на чемпионате Европы 2016 года, в результате которого игрок получение рассечение брови.
Напомним, по слухам, между вторым и третьим матчем сборной России на Евро-2016 между Денисом Глушаковым и Романом Широковым случился конфликт, в результате которого Мамаев получил повреждение случайно, пытаясь разнять партнёров.
«По словам Эдуарда Безуглова, мне досталось в тренажёрном зале? Давайте так: я не думаю, что эту ситуацию вообще надо комментировать, так как она касается национальной команды. Я плохого ничего не делал и хотел сгладить углы.
Что такого в этом инциденте? Он совершенно обычный, ну, разбитая бровь. Я имею в виду обычный с точки зрения мужского коллектива. Если глобализировать, можно раздуть как угодно. Разбитая бровь, что в этом такого? В игре мне сколько раз её разбивали, зашивали — идёшь, играешь», — сказал Мамаев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 26 августа 2023
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