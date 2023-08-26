Мамаев объяснил, почему открыл детскую академию в Дубае, а не в России

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал, почему принял решение открыть детскую футбольную академию в Дубае, а не в родной стране.
«Это вопрос конкуренции, смотрите: допустим, мы открываем детскую футбольную академию в Москве, так как мы живём здесь. Ну какой талантливый парень пойдёт в академию, которую открыли Мамаев и Смолов? Он пойдёт в «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» или «Чертаново».
Если это не Москва? Я живу в Москве, моя семья живёт в Москве. Ехать в регион и открывать академию… Я не вижу, чтобы кто-то из людей, которые позволяют себе такие высказывания, открыл где-то что-то и сидел бы там. Я не могу просто открыть и уехать, мне это неинтересно. Я хочу сам принимать участие, вести этот проект», — сказал Мамаев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 26 августа 2023
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