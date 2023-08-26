РФС: пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Краснодаром» был назначен верно

Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) признал правильным решение арбитра Евгения Кукуляка назначить пенальти в матче 5-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Вратарь стремится сыграть в мяч, но не успевает сделать это, после чего совершает очевидную подножку, которая не позволяет атакующему игроку двигаться к мячу. Поскольку нарушение не является грубой игрой, предупреждение вратарю не выносится», – говорится в видеоролике с разбором эпизода, опубликованном на официальном YouTube-канале РФС.

Напомним, «Краснодар» на домашнем стадионе сыграл вничью с железнодорожниками – 1:1. Краснодарцы на данный момент занимают первое место в Российской Премьер-Лиге с 14 набранными очками, а «Локомотив» расположился на 11-й строчке с шестью очками в турнирной таблице.