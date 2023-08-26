«Арсенал» — «Фулхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 26 августа, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Арсенал» сыграет с «Фулхэмом». Стартовый свисток главного арбитра встречи Пола Тирни (Ланкашир) прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал» стартовал с двух побед в нынешнем сезоне АПЛ, переиграв дома «Ноттингем Форест» (2:1) и на выезде «Кристал Пэлас» (1:0). В активе команды Микеля Артеты шесть очков. «Фулхэм» после выездной победы в матче с «Эвертоном» (1:0) крупно проиграл дома «Брентфорду» (0:3).

В прошлом розыгрыше чемпионата Англии «Арсенал» дважды победил «Фулхэм»: в 4-м туре на своём поле «канониры» завершили игру с минимальным преимуществом в счёте (2:1), а выездной матч 27-го тура завершился разгромом (3:0).