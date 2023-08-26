Салихова: как все травили Кофрие! А он только хорошее говорит о «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об экс-защитнике красно-белых Максимилиано Кофрие, который сейчас выступает за французский «Клермон», отметив, что бельгиец показывал тебя только с лучшей стороны.

«Как все блогеры травили Кофрие! А он только хорошее говорит и о клубе, и о стране. И не уехал бесплатно, не сбежал. Наоборот, благодаря приходу Кофрие удалось до конца контракта оставить Жиго — он поддерживал его в сложной личной ситуации с сыном. Связка Джикия — Жиго — Кофрие была надёжной. Кроме того, Кофрие инкогнито помогал детям фонда финансово, оплачивал протезирование и реабилитацию, отказывался афишировать это. Надеюсь, рыжий защитник скорее наберет форму после травмы и станем одним из лучших во Франции», — приводит слова Салиховой Sport24.

Ранее нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что перед своим переход в клуб советовался по этому поводу именно с Кофрие.