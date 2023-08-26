«Дженоа» поспорит с «Лацио» и «Унионом» за ветерана «Ювентуса» Бонуччи

Клуб Серии А «Дженоа» начал переговоры с опытным защитником Леонардо Бонуччи, надеясь опередить «Лацио» и «Унион Берлин», которые также претендуют на игрока. Об этом сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри исключил 36-летнего центрального защитника из основного состава «бьянконери» и не взял его в предсезонный тур по США.
Бонуччи, у которого остался один год контракта с «Ювентусом», в последние месяцы вёл переговоры как с «Лацио», так и с «Унион Берлин», но пока не смог договориться о переезде из Турина.
По информации журналиста, представители «Дженоа» связались с Бонуччи, и переговоры между ними продвигаются успешно. Дело в том, что сам Бонуччи предпочёл бы остаться в Италии, но вариант с «Лацио» может отпасть, поскольку зелёный свет трансферу пока что не даёт главный тренер римлян Маурицио Сарри.
Напомним, ранее этим летом «Дженоа» укрепил состав, приобретя таких игроков, как Матео Ретеги и Руслан Малиновский.
- 26 августа 2023
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