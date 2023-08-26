Массажист Кокорина: кто даст Александру играть в России? Кто его возьмёт?

Сергей Колесников, известный массажист, работающий в том числе с российским нападающим итальянской «Фиорентины» Александром Кокориным, оценил шансы на возвращение форварда в чемпионат России.

«В «Фиорентине» его просто не выпускают, и всё — вы же видите. Возвращение в Россию? А кто даст Кокорину играть в России? Какой клуб его возьмёт, скажите мне? Условные «Урал», «Оренбург», «Сочи»? Если ему дадут возможность играть, это да. А если не дадут?» — приводит слова Колесникова «РБ Спорт».

32-летний Кокорин был внесён в заявку «Фиорентины» на текущий сезон, однако до сих пор не сыграл за «фиалок» ни в одном матче.

Последний раз Кокорин играл в России в 2021 году. Тогда нападающий выступал в составе «Спартака».