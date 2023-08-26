«Боруссия» Д потеряла очки с «Бохумом», «Унион» разгромил «Дармштадт»
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Сегодня, 26 августа, проходят матчи 2-го тура немецкой Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» встречалась в гостях с «Бохумом». Матч завершился вничью — 1:1. На гол Кевина Штёгера гости ответили точным ударом Дониэлла Малена.
«Дармштадт» принимал «Унион» Берлин. Гости одержали победу со счётом 4:1. В составе «Униона» голами отметились Робин Госенс (дубль), Кевин Бехренс и Данило Дуки. У хозяев отличился Марвин Мехлем.
В других матчах «Вольфсбург» победил «Кёльн» — 2:1, «Фрайбург» обыграл «Вердер» — 1:0, а «Хоффенхайм» одержал победу в матче с «Хайденхаймом» — 3:2, уступая по ходу встречи со счётом 0:2.
Позднее вечером сыграют «Боруссия» Мёнхенгладбах и леверкузенский «Байер». Встреча начнётся в 19:30 мск.
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