«Брайтон» договорился с «Лиллем» о переходе полузащитника Балеба

Английский «Брайтон энд Хоув Альбион» достиг устного соглашения с французским «Лиллем» о переходе полузащитника Карлоса Балеба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, сумма трансфера составит € 27 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов. Персональные условия контракта футболиста уже согласованы, дата для проведения медицинских тестов забронирована.
19-летний Балеба провёл 23 матча за основной состав клуба французской Лиги 1. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость камерунца составляет € 5 млн. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.
Напомним, «Брайтон» продал основного полузащитника Мойсеса Кайседо в лондонский «Челси» за за рекордную для английского футбола сумму в € 133,5 млн.
- 26 августа 2023
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