Испанский защитник Фреснеда станет игроком лиссабонского «Спортинга»

Португальский «Спортинг» договорился о переходе крайнего защитника Ивана Фреснеды из «Вальядолида», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, сумма трансфера составит € 9 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов. Фреснеда должен подписать контракт до июня 2028 года после прохождения медицинского осмотра.
В сезоне-2022/2023 Фреснеда провёл 24 матча за «Вальядолид» во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн. У Фреснеды есть опыт игры за молодёжную сборную Испании (до 19 лет) — 13 матчей.
Ранее СМИ сообщали об интересе «Барселоны» к крайнему защитнику.
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