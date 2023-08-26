Глушаков: в Медиалигу пойду. Общаемся с клубами, но нет никакой конкретики

Российский футболист Денис Глушаков рассказал о своём будущем, заявив, что готов заявиться за одну из команд Медиалиги в новом сезоне.

«Сейчас тренируюсь со специалистом по физподготовке. Разве я уходил из большого футбола? Я без клуба, такое бывает. С «Химками» такое было тоже, два месяца не играл, а потом 20 голов забил. Общаемся с клубами, но нет никакой конкретики. В Медиалигу пойду. Заявлюсь в какую-нибудь команду на всякий случай», — приводит слова Глушакова «РИА Новости».

Напомним, в сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно хавбек провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тыс.