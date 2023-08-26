Турецкий вратарь Байындыр прилетел в Англию для перехода в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер турецкого «Фенербахче» Алтай Байындыр уже находится в Англии перед переходом в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, между клубами согласована сделка на € 7 млн, осталось уладить последние детали. В «Манчестер Юнайтед» также ждут переход второго голкипера клуба Дина Хендерсона в английский «Кристал Пэлас».
В сезоне-2022/2023 Байындыр провёл 26 матчей за «Фенербахче» во всех турнирах. Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.
Хендерсон в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Ноттингем». Вратарь провёл 20 матчей во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 18 млн.
- 26 августа 2023
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