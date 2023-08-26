Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турецкий вратарь Байындыр прилетел в Англию для перехода в «Манчестер Юнайтед»

Турецкий вратарь Байындыр прилетел в Англию для перехода в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Голкипер турецкого «Фенербахче» Алтай Байындыр уже находится в Англии перед переходом в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, между клубами согласована сделка на € 7 млн, осталось уладить последние детали. В «Манчестер Юнайтед» также ждут переход второго голкипера клуба Дина Хендерсона в английский «Кристал Пэлас».

В сезоне-2022/2023 Байындыр провёл 26 матчей за «Фенербахче» во всех турнирах. Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.

Хендерсон в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Ноттингем». Вратарь провёл 20 матчей во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 18 млн.

Материалы по теме
Нападающие «Манчестер Юнайтед» не забили ни одного из четырёх голов клуба в трёх турах АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android