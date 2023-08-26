Попов: если в «Рубине» хотят заниматься мазохизмом, то Рахимов ещё поработает

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался по поводу игры казанского клуба в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:2).

«Ничья закономерна. Хотя в первом тайме «Динамо» должно было забивать больше мячей, но отличился «Рубин». Во втором тайме «Динамо» осталось в меньшинстве, все думали, что игра в руках «Рубина», но «Динамо» перевернуло матч. Боевая ничья. Повезло, что «Рубин» смог отыграться в конце матча. А так, всё закономерно. «Рубин» не дал «Динамо» сыграть на своих сильных сторонах, но во втором тайме он расслабился и за это поплатился.

Результат игры с «Динамо» – хороший для казанцев. Но «Рубин» играет удручающе, это печальное зрелище. Поэтому результат в матче с «Динамо» можно назвать положительным. Как поступит руководство? Если они хотят заниматься мазохизмом, то, конечно, Рахимов ещё поработает. Сегодня «Рубин» сыграл в ничью, в руководстве скажут: «Ну, ладно, ещё дадим им время». На следующую игру «Рубин» проиграет, скажут: «Вот тебе ещё одна игра». А он опять выиграет. Так и будут мучить друг друга. Стабильности в игре нет. Да, они показывают эмоциональный футбол, но системного футбола у команды нет.

Сейчас и футболистам тяжело, и тренерскому штабу. Поэтому они пытаются выкладываться по максимуму, но до каких пор этого хватит? К тому же в таком ритме у них начнутся травмы, и это будет очень неприятная ситуация. Но к этому всё идёт, потому они играют на жилах, не показывая футбола – только эмоции. Это тяжело, и когда-то приведёт к катастрофе. Нет стабильной игры, не на такой результат правительство Татарстана рассчитывает. Радоваться очку дома с «Динамо» – это не дело для такой команды, как «Рубин», – приводит слова Попова Metaratings.