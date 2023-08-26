Умяров: объясняет ли Абаскаль выбор игроков? С чего он должен объяснять?

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал игру своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).
«Тяжело далась игра с нашей стороны. Неприятности — это выход из обороны.
Все переживают, когда команда не выигрывает. Но это надо преодолеть.
Сказывается ли ротация? Повторюсь, что у нас много качественных футболистов. Думаю, что ротация должна быть. Объясняет ли Абаскаль выбор игроков? С чего он должен объяснять? Это тренерское решение по выступлениям на тренировках и матчах», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
После результата сегодняшнего матча «Спартак» остался на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10 очками после шести туров чемпионата. «Ахмат» же смог подняться на одну позицию — теперь грозненская команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице с семью очками после шести сыгранных матчей.
- 26 августа 2023
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