Умяров: объясняет ли Абаскаль выбор игроков? С чего он должен объяснять?

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал игру своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).

«Тяжело далась игра с нашей стороны. Неприятности — это выход из обороны.

Все переживают, когда команда не выигрывает. Но это надо преодолеть.

Сказывается ли ротация? Повторюсь, что у нас много качественных футболистов. Думаю, что ротация должна быть. Объясняет ли Абаскаль выбор игроков? С чего он должен объяснять? Это тренерское решение по выступлениям на тренировках и матчах», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

После результата сегодняшнего матча «Спартак» остался на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10 очками после шести туров чемпионата. «Ахмат» же смог подняться на одну позицию — теперь грозненская команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице с семью очками после шести сыгранных матчей.