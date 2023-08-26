Гендиректор «Спартака» Малышев объяснил подписание защитника Бабича

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев объяснил, почему красно-белые решили подписать сербского защитника «Альмерии» Срджана Бабича.

«Переговоры проходили эффективно и быстро. Когда мы приняли решение, что нам необходим этот игрок, всё решилось буквально в течение нескольких дней.

Почему выбрали его? Это было совместным решением по совокупности качеств в сравнении с теми игроками, которые были доступны. Мы посчитали, что этот игрок в наибольшей степени усилит тот состав, который у нас есть», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, 21 августа «Спартак» объявил о приобретении 27‑летнего сербского футболиста из испанской «Альмерии». Бабич заключил с красно-белыми трёхлетний контракт.