Гендиректор «Спартака» Малышев объяснил подписание защитника Бабича
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев объяснил, почему красно-белые решили подписать сербского защитника «Альмерии» Срджана Бабича.
«Переговоры проходили эффективно и быстро. Когда мы приняли решение, что нам необходим этот игрок, всё решилось буквально в течение нескольких дней.
Почему выбрали его? Это было совместным решением по совокупности качеств в сравнении с теми игроками, которые были доступны. Мы посчитали, что этот игрок в наибольшей степени усилит тот состав, который у нас есть», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, 21 августа «Спартак» объявил о приобретении 27‑летнего сербского футболиста из испанской «Альмерии». Бабич заключил с красно-белыми трёхлетний контракт.
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