Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» Малышев объяснил подписание защитника Бабича

Гендиректор «Спартака» Малышев объяснил подписание защитника Бабича
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев объяснил, почему красно-белые решили подписать сербского защитника «Альмерии» Срджана Бабича.

«Переговоры проходили эффективно и быстро. Когда мы приняли решение, что нам необходим этот игрок, всё решилось буквально в течение нескольких дней.

Почему выбрали его? Это было совместным решением по совокупности качеств в сравнении с теми игроками, которые были доступны. Мы посчитали, что этот игрок в наибольшей степени усилит тот состав, который у нас есть», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, 21 августа «Спартак» объявил о приобретении 27‑летнего сербского футболиста из испанской «Альмерии». Бабич заключил с красно-белыми трёхлетний контракт.

Материалы по теме
Гендиректор «Спартака» Малышев: мы закрыли трансферные задачи, которые планировали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android