Гендиректор «Спартака» Малышев: мы закрыли трансферные задачи, которые планировали

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал планы клуба на текущее трансферное окно.

«Трансферное окно ещё не закрыто. Но те трансферные задачи, которые планировали, мы закрыли», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Этим летом «Спартак» усилился такими игроками, как полузащитники Тео Бонгонда и Хесус Медина, а также защитниками Олегом Рябчуком и Срджаном Бабичем.

Напомним, сегодня, 26 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью (0:0).