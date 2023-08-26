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Гендиректор «Спартака» Малышев: мы закрыли трансферные задачи, которые планировали

Гендиректор «Спартака» Малышев: мы закрыли трансферные задачи, которые планировали
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал планы клуба на текущее трансферное окно.

«Трансферное окно ещё не закрыто. Но те трансферные задачи, которые планировали, мы закрыли», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Этим летом «Спартак» усилился такими игроками, как полузащитники Тео Бонгонда и Хесус Медина, а также защитниками Олегом Рябчуком и Срджаном Бабичем.

Напомним, сегодня, 26 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью (0:0).

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