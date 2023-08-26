В «Спартаке» ответили на вопрос о продлении контрактов с Промесом, Зобниным и Мозесом

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, будут ли красно-белые продлевать контракт с игроками команды Квинси Промесом, Романом Зобниным и Виктором Мозесом.

«Ведутся ли переговоры по продлению контрактов с Промесом, Зобниным и Мозесом? Насколько я знаю, у Романа точно не заканчивается контракт в конце этого сезона. Спортивный департамент внимательно следит за ситуацией с контрактами: будем своевременно принимать решение по продлению», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, по информации портала Transfermarkt, контракт Промеса со «Спартаком» действует до конца июня 2024 года. У Зобнина также закончится действие контракта с красно-белыми в конце июня 2024 года. Также год по контракту с московским клубом остался и у Виктора Мозеса.