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В «Спартаке» ответили на вопрос о продлении контрактов с Промесом, Зобниным и Мозесом

В «Спартаке» ответили на вопрос о продлении контрактов с Промесом, Зобниным и Мозесом
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, будут ли красно-белые продлевать контракт с игроками команды Квинси Промесом, Романом Зобниным и Виктором Мозесом.

«Ведутся ли переговоры по продлению контрактов с Промесом, Зобниным и Мозесом? Насколько я знаю, у Романа точно не заканчивается контракт в конце этого сезона. Спортивный департамент внимательно следит за ситуацией с контрактами: будем своевременно принимать решение по продлению», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, по информации портала Transfermarkt, контракт Промеса со «Спартаком» действует до конца июня 2024 года. У Зобнина также закончится действие контракта с красно-белыми в конце июня 2024 года. Также год по контракту с московским клубом остался и у Виктора Мозеса.

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