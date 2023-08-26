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Шелия: ничья со «Спартаком» для «Ахмата» — нормальный результат

Шелия: ничья со «Спартаком» для «Ахмата» — нормальный результат
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0).

«Игра была на встречных курсах, у обеих команд были моменты. Для нас ничья — нормальный результат. «Спартак» в начале второго тайма надавил, но тренер предупреждал нас об этом. Мы были готовы к этому ментально. К сожалению, не получилось забить, исправим в следующих встречах. С приходом Мирослава Ромащенко многое изменилось», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 26 августа, прошёл матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью (0:0).

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