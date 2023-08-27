Дубль Мбаппе и гол Асенсио помогли «ПСЖ» уверенно обыграть «Ланс» в матче 3-го тура Лиги 1

Завершился матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Ланс». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» (Париж). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «ПСЖ» уверенно обыграл «Ланс» со счётом 3:1.

На 45-й минуте новичок парижского клуба Марко Асенсио открыл счёт в матче, забив дебютный гол за «ПСЖ». Вскоре, на 52-й минуте, Килиан Мбаппе удвоил преимущество хозяев во встрече, а Лукас Эрнандес отдал первую голевую передачу за парижан. В конце встречи, на 90+1-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль, доведя счёт матча до разгромного. Вскоре, на 90+6-й минуте Морган Гилавоги смог отыграть один мяч, установив окончательный счёт встречи — 3:1, уверенная победа «ПСЖ».

Таким образом, после результата данного матча «ПСЖ» расположился на четвёртой строчке Лиги 1, набрав пять очков в трёх стартовых играх чемпионата. «Ланс» оказался на 14-й строчке французского чемпионата, имея в активе одно очко после трёх туров Лиги 1.