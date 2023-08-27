Агент Тюкавина: Не совсем понял замену Кости в матче с «Рубином», был удивлен

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:2), а также высказался о замене Тюкавина на 64-й минуте встречи.

" Говорил и повторюсь — «Динамо» много пропускает. «Динамо» всегда славилось защитой. В былые времена за сезон столько не пропускали, сколько пропустили сейчас за шесть туров. При этом забивают много.

Лучше ли это, чем было при Славише Йокановиче? Для любого тренера важен результат. Нет смысла сейчас ярлыки вешать. Когда закончится чемпионат, тогда и сравним, какие места команда заняла при разных тренерах.

Это «Динамо» интереснее смотреть, чем «Динамо» Йокановича? Я люблю атакующий футбол, зрителю это интереснее. Не совсем понял замену Кости, был удивлен, но тренеру виднее", — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, после шести проведённых матчей в активе «Динамо» 11 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Казанский «Рубин» набрал шесть очков и расположился на 12-й строчке.