Комличенко рассказал, обсуждается ли в «Ростове» возможная отставка Валерия Карпина

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, идут ли в клубе разговоры о возможной отставке главного тренера команды Валерия Карпина.

«Нет ли у нас разговора в раздевалке «давайте биться за Карпина»? Ведь уже пошли разговоры о его отставке, задают их на пресс‑конференции? У меня лично всегда такое настроение. По‑любому за Георгича будем биться за конца. Слушайте, нет таких упаднических настроений в команде, мы даже не разговариваем о какой‑то отставке. Это от вас идет, от журналистов. Он это не закидывал, мы это не обсуждаем. Есть проблема, надо решать. Конечно, можно на полпути бросить весла и уйти… Но у нас нормальная команда, неплохая. Надо как‑то это менять, будем работать. Надо всем вместе выходить из этого кризиса», — передаёт слова Комличенко «Матч ТВ».

Напомним, «Ростов» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги под руководством Валерия Карпина набрал 7 очков в шести стартовых турах чемпионата и занимает 10 место в турнирной таблице. В последних двух матчах «южане» потерпели два поражения — сначала с «Сочи» (0:4), затем с «Пари Нижний Новгород» (0:1).