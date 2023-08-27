Пиоли заявил, что «Милан» может побороться за чемпионство в Италии

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал вопрос о возможном чемпионстве в Серии А.

«Конечно, это наша цель. Мы довольны игрой, поскольку сделали шаг вперёд после первой игры. Мы привлекли игроков с теми характеристиками, которые нам нужны, с очень атакующим и активным подходом.

Трансферное окно закроется на следующей неделе, и до сих пор ходят сообщения, что «Милан» ищет центрального нападающего, такого как Мехди Тареми из «Порту», чтобы дать Жиру отдохнуть. Оли — великий игрок, но, если мы хотим быть конкурентоспособными на протяжении двух турниров, ни один игрок не может дать 100-процентную гарантию на протяжении всего сезона», — сообщил Пиоли в эфире Sky Sport Italia.

Напомним, «Милан» во 2-м туре Серии А разгромил туринский «Торино» со счётом 4:1. Ранее команда из Милана обыграла «Болонью» со счётом 2:0. На данный момент коллектив во главе с Пиоли занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу.