Андрей Талалаев назвал причину того, что «Химки» не смогли забить «Волгарю»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о матче Мелбет Первой лиги с астраханским «Волгарём» (0:0).

«На самом деле сегодня получилась боевая ничья. Было мало моментов, мало креатива и много борьбы. Неплохо начали, к сожалению, не забили моменты, которые должны были забивать. Разочаровывает то, что второй матч не можем забить. Утром работали над стандартами, и даже они не получились. Ждём большего креатива и большего движения от нападающих. К сожалению, пока маловато.

Радует то, что моменты создаются. На первых минутах Терехов мог забить и на последних Берковский открыть счёт. А так понимали, что играли с соперником, которому некуда отступать. В «Волгарь» пришёл дисциплинированный, взрослый и опытный тренер. Видно, что ребята отдаются. Как правильно отметил тренер «Сокола», на классе сейчас в нашей лиге выиграть никто не может. Особенно это нивелируется, когда играет психологический фактор. Обидно, потому что у нас было три поступательных игры с точки зрения качества и казалось, что мы нащупали тот механизм, который помогает команде играть в результативный футбол. Что-то сломалось, будем решать и надеемся, что в команде будут ещё изменения.

Главная причина, из-за чего не получилось забить? Торопимся. У Петроса Аветисяна был хороший момент, у Берковского. Тот же Терехов мог забить, Панченко в штрафной в первом тайме. Все хотят забить, понимают, что надо оправдывать доверие. Второй момент – пока отсутствует сыгранность. Мы говорили о том, что команде нужно шесть-семь туров для того, чтобы нащупать сочетание. У нас каждый раз в линии атаки выходят новые игроки. Нет сыгранности, взаимодействия, пока работаем над этим», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Химок».