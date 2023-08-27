Сергей Ташуев: у ЦСКА одна и та же обойма футболистов, они просто устали

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался об игре московского ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:1).

«У ЦСКА, мне кажется, простая ситуация. Одна и та же обойма футболистов играет седьмой-восьмой матч. Они просто устали. Одни и те же люди выходят, я с этим столкнулся в «Ахмате».

Вопрос к руководству ЦСКА? Это сослагательное наклонение. Так сложилось. Часто ситуация объективная, и нет смысла предъявлять кому-то претензии. Команда просто устала, не хватало свежести, лёгкости в ногах, не хватало взрыва. С «Оренбургом» команда больше работала на поле, а не играла. Так что всё закономерно», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 10 очков после шести матчей.