Тео Бонгонда высказался о трёхматчевой серии «Спартака» без побед

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда высказался о трёхматчевой серии красно-белых без побед. Вчера, 26 августа, «Спартак» в матче 6-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

«С «Ахматом» была очень тяжёлая игра. К сожалению, мы так и не смогли вскрыть ворота соперника. Нам нужно прибавлять!

Неудачная серия «Спартака»? Я не знаю, что произошло. У нас впереди большая часть сезона. Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло, нам нужно продолжать бороться дальше. Я не могу сейчас рассуждать о каких-то целях команды. Уверен только в одном — мы сделаем всё, что от нас зависит, для достижения наилучшего результата!» — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.