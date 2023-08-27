Ракитич: судьи не всегда понимают игру. Пусть они тоже дают интервью
Поделиться
Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о судействе после матча 3-го тура испанской Примеры с «Жироной». «Севилья» проиграла со счётом 1:2.
«Раз мы даём так много интервью, пусть судьи тоже объясняют свои решения. Они не понимают игру. В один день свистят сами, в другой день их зовут видеоассистенты. А на то, чтобы начертить линию офсайда, уходит по три минуты», — приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.
«Севилья» — «Жирона». Обзор матча.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В матче с «Жироной» Ракитич отметился голом, но он был отменён после просмотра видеоповтора. «Севилья» начала сезон чемпионата Испании с трёх поражений подряд. «Жирона» набрала семь очков в первых трёх турах Ла Лиги.
Комментарии
- 27 августа 2023
-
11:30
-
11:29
-
11:18
-
11:13
-
11:00
-
10:52
-
10:51
-
10:50
-
10:30
-
10:28
-
10:26
-
10:12
-
10:11
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:18
-
09:18
-
09:17
-
09:06
-
08:30
-
07:50
-
07:31
-
07:09
-
06:30
-
06:10
-
05:51
-
05:46
-
05:42
-
04:55
-
04:34
Партнерский контент