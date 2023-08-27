Ракитич: судьи не всегда понимают игру. Пусть они тоже дают интервью

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о судействе после матча 3-го тура испанской Примеры с «Жироной». «Севилья» проиграла со счётом 1:2.

«Раз мы даём так много интервью, пусть судьи тоже объясняют свои решения. Они не понимают игру. В один день свистят сами, в другой день их зовут видеоассистенты. А на то, чтобы начертить линию офсайда, уходит по три минуты», — приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

«Севилья» — «Жирона». Обзор матча.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В матче с «Жироной» Ракитич отметился голом, но он был отменён после просмотра видеоповтора. «Севилья» начала сезон чемпионата Испании с трёх поражений подряд. «Жирона» набрала семь очков в первых трёх турах Ла Лиги.