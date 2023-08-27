Скопинцев: просто так такие мячи не залетают, это всё плоды тренировок

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о голе в ворота казанского «Рубина» (2:2) в матче 6-го тура чемпионата России.

«По центру включился, Диего (Лаксальт. — Прим. «Чемпионата») мне дал пас, отсёк игрока и вошёл в центральную ось. Потом вёл мяч, ждал, что защитник выдернется – он выдернулся. Получилось двух или трёх обыграть, не помню уже.

Какие эмоции после игры? В итоге эмоции больше положительные. Играли в меньшинстве большую половину второго тайма. Хорошо, что заработали очко. Естественно, что приезжали за победой. Но главное в таких матчах — не проигрывать, чтобы в самолёте потом не лететь расстроенными. Тем более мы остаёмся в верхней части турнирной таблицы.

Рашид Рахимов сказал, что я с правой ноги больше так не забью? Надо у него спросить, что он готов сделать, если я повторю что-то подобное. Просто так такие мячи не залетают, естественно. Это тяжёлый труд. Это всё плоды тренировок», — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».