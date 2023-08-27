Скопинцев: просто так такие мячи не залетают, это всё плоды тренировок

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о голе в ворота казанского «Рубина» (2:2) в матче 6-го тура чемпионата России.
«По центру включился, Диего (Лаксальт. — Прим. «Чемпионата») мне дал пас, отсёк игрока и вошёл в центральную ось. Потом вёл мяч, ждал, что защитник выдернется – он выдернулся. Получилось двух или трёх обыграть, не помню уже.
Какие эмоции после игры? В итоге эмоции больше положительные. Играли в меньшинстве большую половину второго тайма. Хорошо, что заработали очко. Естественно, что приезжали за победой. Но главное в таких матчах — не проигрывать, чтобы в самолёте потом не лететь расстроенными. Тем более мы остаёмся в верхней части турнирной таблицы.
Рашид Рахимов сказал, что я с правой ноги больше так не забью? Надо у него спросить, что он готов сделать, если я повторю что-то подобное. Просто так такие мячи не залетают, естественно. Это тяжёлый труд. Это всё плоды тренировок», — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».
- 27 августа 2023
-
17:37
-
17:37
-
17:32
-
17:32
-
17:26
-
17:17
-
17:03
-
16:59
-
16:52
-
16:50
-
16:48
-
16:47
-
16:44
-
16:40
-
16:39
-
16:37
-
16:36
-
16:35
-
16:33
-
16:28
-
16:25
-
16:24
-
16:16
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:06
-
16:03
-
15:57
-
15:56
-
15:55
-
15:45
-
15:41
-
15:30
-
15:30