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Чемпионат России, 6-й тур РПЛ: главные события 26 августа 2023 — «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Ростов», обзор, видео

Самые важные события субботы РПЛ. Кризис «Спартака» продолжается, у «Динамо» — гол-шедевр
Анатолий Романов
Самые важные события РПЛ за 26 августа
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«Зенит» разгромил неожиданного лидера.

В субботу, 26 августа, состоялись четыре матча 6-го тура РПЛ. В этот день сыграли и «Зенит», и «Спартак». Рассказ о главных событиях прошедших встреч – в нашем обзоре.

«Зенит» разгромил «Урал», который был выше в таблице

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Сергеев – 8'     2:0 Кассьерра – 30'     3:0 Клаудиньо – 45+1'     4:0 Кассьерра – 68'    

От матча «Зенита» с «Уралом» ждали многого, ведь команда Виктора Гончаренко здорово стартовала, ни разу не проиграла в первых пяти турах и опережала чемпиона на три очка. Однако в Санкт-Петербурге «шмели» выглядели боязливыми. Хозяева разобрали гостей за тайм.

Быстрый гол «Зенита» уже на восьмой минуте забил Иван Сергеев. Герой матча со «Спартаком» Вендел разогнал атаку, а Сергеев развил её и сам же завершил на дальней штанге. Типичный гол нападающего, который, как всегда, оказался в нужном месте в нужное время.

После этого за дело взялся и другой форвард «Зенита» – Кассьерра. Колумбиец за счёт индивидуальных действий забил второй гол на исходе получаса игры. Убежал почти с центра поля, обыграл Помазуна и закатил мяч в ворота.

Третий гол «Зениту» подарил кошмарной ошибкой Помазун. «Урал» разыгрывал мяч через вратаря, а тот взял да и выдал пас на Клаудиньо. Бразильцу оставалось только перекинуть мяч через Илью, что он и сделал.

Во втором тайме Кассьерра оформил дубль, установив окончательный счёт 4:0. «Урал» опять подарил мяч «Зениту» под прессингом, а Матео получил передачу в штрафной, снова обыграл Помазуна и нанёс точный удар. Поразительное преображение колумбийца: за весь прошлый сезон РПЛ он забил всего два мяча, а в нынешнем возглавляет гонку бомбардиров чемпионата с шестью голами.

«Мы играли в такой футбол, который удобен «Зениту», много теряли мяч в центре поля. Из‑за этого не оказывали никакого давления на соперника. Очень плохо действовали в начале атаки», – признал Гончаренко после первого поражения в сезоне РПЛ.

Рассказ о домашней победе чемпиона:
«Зенит» разнёс одного из лидеров сезона РПЛ. На команду Гончаренко было больно смотреть
«Зенит» разнёс одного из лидеров сезона РПЛ. На команду Гончаренко было больно смотреть

«Динамо» вдесятером перевернуло игру, но обидно упустило победу

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Даку – 45+1'     1:1 Макаров – 59'     1:2 Скопинцев – 74'     2:2 Фамейе – 90+5'    
Удаления: нет / Маричал Перез – 56'

«Динамо» тремя победами подряд сделало заявку на участие в чемпионской гонке. Команда Марцела Лички и в Казани была близка к тому, чтобы взять три очка, несмотря на то что проигрывала и осталась вдесятером. Но бело-голубым не хватило каких-то секунд для выигрыша.

Сначала всё было плохо для «Динамо». Перед перерывом нападающий «Рубина» Даку реализовал пенальти, назначенный за фол Маричала, а на 56-й минуте антигерой матча Маричал заработал удаление за вторую жёлтую карточку.

Тем не менее, оставшись в меньшинстве, команда Лички сумела перевернуть игру. «Динамо» забило два мяча в течение 15 минут! Первым феноменальный гол сотворил Макаров. Вингер пробил с лёта из-за штрафной, и голкипер Дюпин не спас «Рубин». Вратаря, конечно, жаль. Но было бы обидно, если бы сейв уничтожил такой шедевр.

Затем динамовцев вывел вперёд защитник Скопинцев. У Дмитрия тоже получился красивый гол. Он совершил впечатляющий проход и пробил с «чужой» правой ноги в девятку – вот так сюрприз!

«Рубин» горел в большинстве, но ушёл от поражения в последней атаке. Это случилось после углового на 90+5-й минуте. Динамовцы, казалось, отбились, однако казанцы вернули мяч в штрафную, и Фамейе забил головой.

«В футболе ты иногда теряешь очки, иногда набираешь. С «Зенитом» мы тоже забили в добавленное время, сегодня соперник сделал то же самое… Оставалось 20 или 30 секунд, мы могли забрать три очка, но нужно отдать должное сопернику», – философски заметил Личка по окончании матча.

Подробности сумасшедшего матча в Казани:
«Динамо» круто перевернуло игру в меньшинстве. Но до победы не хватило нескольких секунд
«Динамо» круто перевернуло игру в меньшинстве. Но до победы не хватило нескольких секунд

«Спартак» увеличил безвыигрышную серию до трёх матчей

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

У «Спартака» внезапно начался кризис. Команда Гильермо Абаскаля прекрасно смотрелась на старте чемпионата, одержала три победы. Но после этого проиграла в гостях «Уралу» (2:3) и дома «Зениту» (1:3). Теперь красно-белые прервали начавшуюся серию поражений и впервые в сезоне РПЛ не пропустили, но продлили безвыигрышную серию. Нулевая ничья на своём поле с «Ахматом» по эмоциям воспринимается как поражение.

Команда экс-спартаковца Мирослава Ромащенко, пожалуй, была ближе к победе. Лучший момент упустил нападающий «Ахмата» Ильин, пробивший в штангу. Тут «Спартаку» просто повезло:

После матча Абаскаль снова дал понять, что недоволен судьями.

«В первом тайме было 13 фолов со стороны соперника, никто не мешал этому, а это создаёт помехи игре… Игроки «Ахмата» много лежали на поле? А зачем что-то об этом говорить, если ничего не меняется? Я не хочу тратить энергию на тех, кто не меняется. Но раз вы этот вопрос задаёте, значит, это все видели», – сказал испанский тренер «Спартака».

Как «Ахмат» отнял очки у команды Абаскаля:
«Спартак» наконец-то не пропустил! Но игры у команды Абаскаля нет
«Спартак» наконец-то не пропустил! Но игры у команды Абаскаля нет

Команда Карпина выдала ещё одну ужасную игру на выезде

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Калинский – 60'    

«Ростов» Валерия Карпина снова провалил игру на выезде. Правда, в Нижнем Новгороде проиграл не так крупно, как предыдущие выездные матчи чемпионата с «Крыльями Советов» (1:5) и «Сочи» (0:4). Но чему радоваться, если у команды 0 ударов в створ за полтора часа и тот же результат?

Исход встречи «Пари НН» с «Ростовом» решил пенальти, назначенный на 60-й минуте за фол Мелёхина на Севикяне. Эдгар опять показал яркий и эффективный дриблинг. И хотя голкипер Песьяков отбил ногой 11-метровый в исполнении Сулейманова, полузащитник нижегородцев Калинский преуспел на добивании.

После матча у Карпина состоялся диалог с журналистом на тему возможной отставки тренера:

— Видите свою ошибку в результатах?
— А кто ещё виноват? Виноват всегда тренер, он проигрывает. Результат – на лице. Или налицо, как угодно.

— Не переживаете, что вас начнут отправлять в отставку?
— Можно кричать что угодно, можно переживать. Но смысл какой?

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