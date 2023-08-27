Самые важные события субботы РПЛ. Кризис «Спартака» продолжается, у «Динамо» — гол-шедевр

В субботу, 26 августа, состоялись четыре матча 6-го тура РПЛ. В этот день сыграли и «Зенит», и «Спартак». Рассказ о главных событиях прошедших встреч – в нашем обзоре.

«Зенит» разгромил «Урал», который был выше в таблице

От матча «Зенита» с «Уралом» ждали многого, ведь команда Виктора Гончаренко здорово стартовала, ни разу не проиграла в первых пяти турах и опережала чемпиона на три очка. Однако в Санкт-Петербурге «шмели» выглядели боязливыми. Хозяева разобрали гостей за тайм.

Быстрый гол «Зенита» уже на восьмой минуте забил Иван Сергеев. Герой матча со «Спартаком» Вендел разогнал атаку, а Сергеев развил её и сам же завершил на дальней штанге. Типичный гол нападающего, который, как всегда, оказался в нужном месте в нужное время.

После этого за дело взялся и другой форвард «Зенита» – Кассьерра. Колумбиец за счёт индивидуальных действий забил второй гол на исходе получаса игры. Убежал почти с центра поля, обыграл Помазуна и закатил мяч в ворота.

Третий гол «Зениту» подарил кошмарной ошибкой Помазун. «Урал» разыгрывал мяч через вратаря, а тот взял да и выдал пас на Клаудиньо. Бразильцу оставалось только перекинуть мяч через Илью, что он и сделал.

Во втором тайме Кассьерра оформил дубль, установив окончательный счёт 4:0. «Урал» опять подарил мяч «Зениту» под прессингом, а Матео получил передачу в штрафной, снова обыграл Помазуна и нанёс точный удар. Поразительное преображение колумбийца: за весь прошлый сезон РПЛ он забил всего два мяча, а в нынешнем возглавляет гонку бомбардиров чемпионата с шестью голами.

«Мы играли в такой футбол, который удобен «Зениту», много теряли мяч в центре поля. Из‑за этого не оказывали никакого давления на соперника. Очень плохо действовали в начале атаки», – признал Гончаренко после первого поражения в сезоне РПЛ.

«Динамо» вдесятером перевернуло игру, но обидно упустило победу

«Динамо» тремя победами подряд сделало заявку на участие в чемпионской гонке. Команда Марцела Лички и в Казани была близка к тому, чтобы взять три очка, несмотря на то что проигрывала и осталась вдесятером. Но бело-голубым не хватило каких-то секунд для выигрыша.

Сначала всё было плохо для «Динамо». Перед перерывом нападающий «Рубина» Даку реализовал пенальти, назначенный за фол Маричала, а на 56-й минуте антигерой матча Маричал заработал удаление за вторую жёлтую карточку.

Тем не менее, оставшись в меньшинстве, команда Лички сумела перевернуть игру. «Динамо» забило два мяча в течение 15 минут! Первым феноменальный гол сотворил Макаров. Вингер пробил с лёта из-за штрафной, и голкипер Дюпин не спас «Рубин». Вратаря, конечно, жаль. Но было бы обидно, если бы сейв уничтожил такой шедевр.

Затем динамовцев вывел вперёд защитник Скопинцев. У Дмитрия тоже получился красивый гол. Он совершил впечатляющий проход и пробил с «чужой» правой ноги в девятку – вот так сюрприз!

«Рубин» горел в большинстве, но ушёл от поражения в последней атаке. Это случилось после углового на 90+5-й минуте. Динамовцы, казалось, отбились, однако казанцы вернули мяч в штрафную, и Фамейе забил головой.

«В футболе ты иногда теряешь очки, иногда набираешь. С «Зенитом» мы тоже забили в добавленное время, сегодня соперник сделал то же самое… Оставалось 20 или 30 секунд, мы могли забрать три очка, но нужно отдать должное сопернику», – философски заметил Личка по окончании матча.

«Спартак» увеличил безвыигрышную серию до трёх матчей

У «Спартака» внезапно начался кризис. Команда Гильермо Абаскаля прекрасно смотрелась на старте чемпионата, одержала три победы. Но после этого проиграла в гостях «Уралу» (2:3) и дома «Зениту» (1:3). Теперь красно-белые прервали начавшуюся серию поражений и впервые в сезоне РПЛ не пропустили, но продлили безвыигрышную серию. Нулевая ничья на своём поле с «Ахматом» по эмоциям воспринимается как поражение.

Команда экс-спартаковца Мирослава Ромащенко, пожалуй, была ближе к победе. Лучший момент упустил нападающий «Ахмата» Ильин, пробивший в штангу. Тут «Спартаку» просто повезло:

После матча Абаскаль снова дал понять, что недоволен судьями.

«В первом тайме было 13 фолов со стороны соперника, никто не мешал этому, а это создаёт помехи игре… Игроки «Ахмата» много лежали на поле? А зачем что-то об этом говорить, если ничего не меняется? Я не хочу тратить энергию на тех, кто не меняется. Но раз вы этот вопрос задаёте, значит, это все видели», – сказал испанский тренер «Спартака».

Команда Карпина выдала ещё одну ужасную игру на выезде

«Ростов» Валерия Карпина снова провалил игру на выезде. Правда, в Нижнем Новгороде проиграл не так крупно, как предыдущие выездные матчи чемпионата с «Крыльями Советов» (1:5) и «Сочи» (0:4). Но чему радоваться, если у команды 0 ударов в створ за полтора часа и тот же результат?

Исход встречи «Пари НН» с «Ростовом» решил пенальти, назначенный на 60-й минуте за фол Мелёхина на Севикяне. Эдгар опять показал яркий и эффективный дриблинг. И хотя голкипер Песьяков отбил ногой 11-метровый в исполнении Сулейманова, полузащитник нижегородцев Калинский преуспел на добивании.

После матча у Карпина состоялся диалог с журналистом на тему возможной отставки тренера:

— Видите свою ошибку в результатах?

— А кто ещё виноват? Виноват всегда тренер, он проигрывает. Результат – на лице. Или налицо, как угодно.

— Не переживаете, что вас начнут отправлять в отставку?

— Можно кричать что угодно, можно переживать. Но смысл какой?