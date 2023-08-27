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«Вы хотели, чтобы все игры выиграли?» Ещенко — о трёхматчевой серии «Спартака» без побед

«Вы хотели, чтобы все игры выиграли?» Ещенко — о трёхматчевой серии «Спартака» без побед
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о трёхматчевой серии красно-белых без побед.

«А вы хотели, чтобы «Спартак» все игры выиграл? Естественно, будут серии без побед. Надо преодолевать и нормально к этому относиться. Все теряют очки: и «Урал» потерял, и «Зенит» поначалу терял. Неизвестно, где потеряешь, а где наберёшь», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков в шести матчах. Красно-белые успешно начали сезон, но в последних трёх матчах РПЛ уступили «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

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