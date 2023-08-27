Кожевников: впервые за многие годы можем надеяться на хороший результат от «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил хорошую игру «Спартака» на предсезонных турнирах и выразил надежду на успешное выступление красно-белых в новом сезоне КХЛ.
«Сразу отмечу Кубок мэра Москвы. Родной «Спартак» обнадёжил, в эпизодах показал наш, исторический, хоккей — атакующий, комбинационный. Ждём финала — самого принципиального для нас матча с ЦСКА.
Игра «Спартака» — приятный сюрприз? Летом команда провела интересную селекцию, пришли неплохие форварды. Да, пока не всё идеально с вратарями и защитниками. Но если команда будет готова функционально и станет играть агрессивно, в атаку, используя весь потенциал форвардов, то можем надеяться на хороший результат. Впервые за многие годы», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции КХЛ.
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