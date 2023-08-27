Луческу: не понимаю, где дискриминация в моих словах об африканцах в «Бешикташе»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал свои слова о «Бешикташе». Ранее наставник сказал, что «Динамо» играло не с «Бешикташем», а со сборной Африки.

«Я никоим образом не недооценивал «Бешикташ». Наоборот, я хотел сказать, что «Бешикташ» в этом сезоне собрал хорошую команду из иностранцев. Я сделал акцент на Африке, чтобы похвалить трансферную работу «Бешикташа».

Я не понимаю, где дискриминация в моих словах. Я много лет работал с африканскими футболистами. Мои слова о многих африканцах в «Бешикташе» не были проявлением негатива или дискриминации. «Бешикташ» в этом сезоне оформил хорошие трансферы и готов бороться за чемпионство в Турции.

Когда я был тренером сборной Турции, то не мог найти игроков из таких больших клубов как «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче», чтобы пригласить их в национальную команду. А всё потому, что в Турции больше дают шанс легионерам», – приводит слова Луческу Ntvspor.net.