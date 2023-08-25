Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луческу: киевское «Динамо» играло не с «Бешикташем», а со сборной Африки

Луческу: киевское «Динамо» играло не с «Бешикташем», а со сборной Африки
Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался касательно состава турецкого футбольного клуба «Бешикташ» после первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

«Мы играли не с «Бешикташем», мы играли со сборной Африки, и у нас было всего 11 игроков, которые тренировались в клубе», — приводит слова румынского специалиста Nexus Sports у себя в «твиттере».

Первый матч раунда плей-офф между киевским «Динамо» и турецким «Бешикташем» завершился победой стамбульского клуба со счётом 3:2. Решающий гол на 90+5 минуте забил бывший игрок московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов.

Ответная встреча состоится 31 августа в Стамбуле. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Главный тренер «Бешикташа» оценил дебют Бактиёра Зайнутдинова в составе турецкого клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android