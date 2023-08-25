Луческу: киевское «Динамо» играло не с «Бешикташем», а со сборной Африки
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался касательно состава турецкого футбольного клуба «Бешикташ» после первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.
«Мы играли не с «Бешикташем», мы играли со сборной Африки, и у нас было всего 11 игроков, которые тренировались в клубе», — приводит слова румынского специалиста Nexus Sports у себя в «твиттере».
Первый матч раунда плей-офф между киевским «Динамо» и турецким «Бешикташем» завершился победой стамбульского клуба со счётом 3:2. Решающий гол на 90+5 минуте забил бывший игрок московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов.
Ответная встреча состоится 31 августа в Стамбуле. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
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