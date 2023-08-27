Доннарумма: Мбаппе точно останется в «ПСЖ», играть с ним — фантастика

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о нападающем парижан Килиане Мбаппе.

«Приятно играть с Килианом, это фантастика. Он останется? Да, это точно», — приводит слова Доннаруммы RMC.

Доннарумма и Мбаппе приняли участие в матче 3-го тура французской Лиги 1 с «Лансом». Парижане победили со счётом 3:1, Килиан отметился двумя голами — на 52-й и 90-й минутах.

Ранее стало известно, что 24-летний Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025, что вызвало слухи о возможном уходе форварда из клуба этим летом или через год на правах свободного агента.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 180 млн.