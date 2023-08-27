Мирзоян: три матча подряд «Спартак» не может победить — это нехорошо

Экс-футболист «Спартака» Александр Мирзоян подвёл итоги матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московской командой и грозненским «Ахматом» (0:0) и высказался о серии красно-белых без побед.
«Три матча подряд команда не может выиграть – это нехорошо. Надо уже выигрывать, чтобы в турнирной таблице себя хорошо чувствовать. Сейчас команда не может реализовать свой потенциал, нет везения и каких-то взаимопониманий. Мы все видим, что есть стремление играть, есть желание у команды. Наверное, такие случаи бывают, когда команда идёт хорошо и на каком-то этапе попадает в яму. Нужно этот момент перетерпеть. Может быть, за счёт удачи выиграют одну игру и потом восстановятся. Игроки хотят выиграть, но не получается. Если выиграют один матч даже при помощи везения, то пойдёт раскрепощённость у футболистов», – приводит слова Мирзояна Metaratings.
- 27 августа 2023
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