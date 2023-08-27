«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Начало игры — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Шеффилд Юнайтед»: Фодеринхэм, Ахмедходжич, Иган, Робинсон, Бэлдок, Осборн, Норвуд, Соуза, Хамер, Бени Траоре, Осула.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Гвардиол, Родриго Эрнандес, Ковачич, Бернарду Силва, Грилиш, Альварес, Холанд.

«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала шесть очков после двух игр. «Шеффилд Юнайтед» (0) находится на 17-й строчке. Лидирует «Вест Хэм Юнайтед» (7).