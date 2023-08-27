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Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Слуцкого в адрес журналиста

Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Слуцкого в адрес журналиста
Леонид Слуцкий
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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит слова бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого, сказанные в адрес журналиста Виталия Бородина, сообщает «РБ Спорт».

Напомним, ранее произошёл скандальный эпизод с участием нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы и журналиста «РБ Спорт» Бородина. Футболист пообещал засунуть ему телефон в одно место, если тот ещё раз к нему подойдёт.

Экс-тренер сборной Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» назвал журналиста 19-летним дебилом, в связи с чем его высказывание рассмотрит комитет по этике.

52-летний Слуцкий за продолжительную карьеру успел поработать в таких клубах, как «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, «Халл», «Витесс» и «Рубин». На данный момент тренер остаётся без работы.

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