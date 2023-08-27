Кузнецов: уход Карраскаля — тревожный звонок. Игроки не хотят играть в ЦСКА и уходят

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал трансфер полузащитника Хорхе Карраскаля в стан московского «Динамо».
«Уход Карраскаля — очень тревожный звонок для ЦСКА! Руководителям армейского клуба уже стоит задуматься. Игроки один за другим уходят в другие московские клубы и не хотят играть в ЦСКА. Это ненормально. До такого нельзя было доводить. Когда Хорхе пришёл в клуб, он был великолепен. Ему удалось впечатлить всех своей игрой. Но потом внезапно забил на всё. Он не соответствовал нужной дисциплине, начал обижаться на Федотова зачем-то. Тренер всегда прав! Какой бы ситуация ни была, футболист должен делать то, что ему говорят. Карраскаль неправильно себя вёл по отношению к главному тренеру», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 27 августа 2023
-
17:37
-
17:37
-
17:32
-
17:32
-
17:26
-
17:17
-
17:03
-
16:59
-
16:52
-
16:50
-
16:48
-
16:47
-
16:44
-
16:40
-
16:39
-
16:37
-
16:36
-
16:35
-
16:33
-
16:28
-
16:25
-
16:24
-
16:16
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:06
-
16:03
-
15:57
-
15:56
-
15:55
-
15:45
-
15:41
-
15:30
-
15:30