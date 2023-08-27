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Кузнецов: уход Карраскаля — тревожный звонок. Игроки не хотят играть в ЦСКА и уходят

Кузнецов: уход Карраскаля — тревожный звонок. Игроки не хотят играть в ЦСКА и уходят
Хорхе Карраскаль
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал трансфер полузащитника Хорхе Карраскаля в стан московского «Динамо».

«Уход Карраскаля — очень тревожный звонок для ЦСКА! Руководителям армейского клуба уже стоит задуматься. Игроки один за другим уходят в другие московские клубы и не хотят играть в ЦСКА. Это ненормально. До такого нельзя было доводить. Когда Хорхе пришёл в клуб, он был великолепен. Ему удалось впечатлить всех своей игрой. Но потом внезапно забил на всё. Он не соответствовал нужной дисциплине, начал обижаться на Федотова зачем-то. Тренер всегда прав! Какой бы ситуация ни была, футболист должен делать то, что ему говорят. Карраскаль неправильно себя вёл по отношению к главному тренеру», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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