Защитник «Барселоны» Лангле может продолжить карьеру в «Севилье»

Испанская «Севилья» сделала запрос «Барселоне» о переходе французского защитника Клемана Лангле, сообщает Marca.

По информации источника, андалузский клуб рассматривает только возможность аренды, а не полноценного перехода. Проблема заключается в высокой зарплате игрока, так как «Севилья» не может позволить себе выплачивать её в полном объеме. «Барселоне» придётся платить футболисту часть зарплаты. Это не единственная команда, заинтересованная в Лангле. Другие клубы также делали запрос на француза.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Клеману саудовского «Аль-Насра», но Лангле отклонил это предложение. Через несколько дней арабский клуб достиг соглашения с Эмериком Лапортом, о чём уже было объявлено официально.

Отметим, что 28-летний игрок осознает, что должен покинуть «Барселону», потому что главный тренер команды Хави на него не рассчитывает. На данный момент в команде пять центральных защитников.

Напомним, что Лангле перешёл в каталонский клуб из «Севильи» в 2018 году. «Барселона» заплатила за его трансфер почти € 40 млн.