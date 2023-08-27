Защитник «Барселоны» Лангле может продолжить карьеру в «Севилье»

Испанская «Севилья» сделала запрос «Барселоне» о переходе французского защитника Клемана Лангле, сообщает Marca.
По информации источника, андалузский клуб рассматривает только возможность аренды, а не полноценного перехода. Проблема заключается в высокой зарплате игрока, так как «Севилья» не может позволить себе выплачивать её в полном объеме. «Барселоне» придётся платить футболисту часть зарплаты. Это не единственная команда, заинтересованная в Лангле. Другие клубы также делали запрос на француза.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Клеману саудовского «Аль-Насра», но Лангле отклонил это предложение. Через несколько дней арабский клуб достиг соглашения с Эмериком Лапортом, о чём уже было объявлено официально.
Отметим, что 28-летний игрок осознает, что должен покинуть «Барселону», потому что главный тренер команды Хави на него не рассчитывает. На данный момент в команде пять центральных защитников.
Напомним, что Лангле перешёл в каталонский клуб из «Севильи» в 2018 году. «Барселона» заплатила за его трансфер почти € 40 млн.
- 27 августа 2023
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