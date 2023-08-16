Лангле пока не согласился на трансфер в «Аль-Наср» и ищет варианты в Европе

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле предпочёл бы остаться в европейском клубе, а не переезжать в Саудовскую Аравию, сообщает Marca.

По информации источника, сине-гранатовые намерены продать 28-летнего француза и имеют предложение от «Аль-Насра». Однако сам Лангле пока не согласился на этот трансфер, хотя и не отверг предложение саудовцев.

Защитнику понадобится ещё несколько дней, чтобы определиться со своим будущим. Эта задержка может повлиять на планы «Барселоны». Клуб пытается продать Лангле, чтобы использовать полученные средства для подписания двух футболистов, одним из которых вероятно будет правый защитник.

На прошлой неделе сине-гранатовые расстались с хавбеком Франком Кессье и нападающим Усманом Дембеле. Полузащитника купил саудовский «Аль-Ахли», а форварда – «Пари Сен-Жермен».

Лангле прошлый сезон провёл на правах аренды в «Тоттенхэме». За лондонцев он провёл 35 матчей и забил один гол.