«Реймс» на выезде обыграл «Монпелье», «Страсбург» оказался сильнее «Тулузы»

Сегодня, 27 августа, проходят матчи 3-го тура французской Лиги 1.

«Монпелье» дома уступил «Реймсу» со счётом 1:3. В составе хозяев отличился Мусса Аль-Тамари, у гостей забили дубль на счету полузащитника Тедди Теума. Ещё один гол забил Юнис Абдельхамид.

«Страсбург» переиграл «Тулузу». Итоговый счёт — 2:0. Первый гол на счету нидерландского форварда Эммануэля Эмега, второй гол забил французский полузащитник Жеан-Рикнер Беллеград.

В ещё одном матче «Метц» с минимальным счётом обыграл «Клермон». Единственный гол забил грузинский нападающий Жорж Микаутадзе.

В эти минуты начинается встреча между «Лорьяном» и «Лиллем», а позднее вечером сыграют «Ницца» и «Лион». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.