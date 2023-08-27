«Реймс» на выезде обыграл «Монпелье», «Страсбург» оказался сильнее «Тулузы»
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Сегодня, 27 августа, проходят матчи 3-го тура французской Лиги 1.
«Монпелье» дома уступил «Реймсу» со счётом 1:3. В составе хозяев отличился Мусса Аль-Тамари, у гостей забили дубль на счету полузащитника Тедди Теума. Ещё один гол забил Юнис Абдельхамид.
«Страсбург» переиграл «Тулузу». Итоговый счёт — 2:0. Первый гол на счету нидерландского форварда Эммануэля Эмега, второй гол забил французский полузащитник Жеан-Рикнер Беллеград.
В ещё одном матче «Метц» с минимальным счётом обыграл «Клермон». Единственный гол забил грузинский нападающий Жорж Микаутадзе.
В эти минуты начинается встреча между «Лорьяном» и «Лиллем», а позднее вечером сыграют «Ницца» и «Лион». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
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