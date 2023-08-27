Сын экс-игрока «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи стал игроком испанского «Алавеса»
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24-летний полузащитник шотландского клуба «Рейнджерс» Янис Хаджи перешёл в «Алавес» на правах аренды, сообщает пресс-служба испанской команды.
За свою карьеру Янис успел поиграть за румынский «Вииторул», итальянскую «Фиорентину» и бельгийский «Генк». В составе основной сборной Румынии футболист провёл 26 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость румынского футболиста составляет € 4 млн. Действующий контракт с клубом из Глазго рассчитан до лета 2026 года.
Стоит отметить, что Янис является сыном бывшего игрока мадридского «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи.
В нынешнем сезоне «Алавес» смог набрать три очка после двух проведённых туров испанской Примеры.
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