Сын экс-игрока «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи стал игроком испанского «Алавеса»

24-летний полузащитник шотландского клуба «Рейнджерс» Янис Хаджи перешёл в «Алавес» на правах аренды, сообщает пресс-служба испанской команды.

За свою карьеру Янис успел поиграть за румынский «Вииторул», итальянскую «Фиорентину» и бельгийский «Генк». В составе основной сборной Румынии футболист провёл 26 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость румынского футболиста составляет € 4 млн. Действующий контракт с клубом из Глазго рассчитан до лета 2026 года.

Стоит отметить, что Янис является сыном бывшего игрока мадридского «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи.

В нынешнем сезоне «Алавес» смог набрать три очка после двух проведённых туров испанской Примеры.