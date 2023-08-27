Дубль Нуньеса позволил «Ливерпулю» одолеть «Ньюкасл», играя в меньшинстве

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 25-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон. Спустя три минуты за фол последней надежды с поля был удалён защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. На 82-й минуте мерсисайдцы сумели восстановить равенство: отличился Дарвин Нуньес, откликнувшийся на передачу Диогу Жоты. Спустя 11 минут Нуньес оформил дубль, позволив своей команде впервые повести в счёте. Матч так и закончился — победа «Ливерпуля» со счётом 2:1.
«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала семь очков в трёх матчах. «Ньюкасл» находится на 13-й строчке, заработав три очка. Лидирует «Вест Хэм Юнайтед» (7).
- 27 августа 2023
-
20:45
-
20:42
-
20:40
-
20:30
-
20:30
-
20:30
-
20:26
-
20:25
-
20:16
-
20:13
-
20:09
-
20:06
-
20:06
-
19:51
-
19:48
-
19:44
-
19:37
-
19:35
-
19:25
-
19:23
-
19:18
-
19:16
-
19:15
-
19:04
-
18:59
-
18:59
-
18:47
-
18:45
-
18:41
-
18:41
-
18:35
-
18:18
-
18:12
-
18:07
-
18:00