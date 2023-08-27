Дубль Нуньеса позволил «Ливерпулю» одолеть «Ньюкасл», играя в меньшинстве

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон. Спустя три минуты за фол последней надежды с поля был удалён защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. На 82-й минуте мерсисайдцы сумели восстановить равенство: отличился Дарвин Нуньес, откликнувшийся на передачу Диогу Жоты. Спустя 11 минут Нуньес оформил дубль, позволив своей команде впервые повести в счёте. Матч так и закончился — победа «Ливерпуля» со счётом 2:1.

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала семь очков в трёх матчах. «Ньюкасл» находится на 13-й строчке, заработав три очка. Лидирует «Вест Хэм Юнайтед» (7).