«Манчестер Сити» сделал новое предложение «Вулверхэмптону» по Матеусу Нунесу

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» сделал новое предложение о покупке полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в «твиттере».
По информации источника, сумма предложения составляет около € 60 млн с учётом дополнительных выплат. В клубе из Манчестера уверены, что смогут осуществить трансфер. Португалец остаётся главной целью «Сити».
Предыдущее предложение «горожан» в размере € 55 млн было отклонено.
24-летний Нунес перешёл в «Вулверхэмптон» в августе 2022 года из «Спортинга» за € 45 млн. В сезоне-2022/2023 футболист провёл за «волков» во всех турнирах 37 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 45 млн.
- 27 августа 2023
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